Hrvati se naoružavaju: Plenkovićev savetnik: Cilj kupovina 12 borbenih aviona

Blic pre 2 sata | Tanjug

Glavni analitičar i posebni savetnik hrvatskog premijera Robert Kopal izjavio je danas da je krajnji cilj hrvatske vlade potpisivanje ugovora o kupovini 12 borbenih aviona četvrte generacije do kraja iduće godine, dodajući da u obzir dolaze i polovne letelice. "Cilj nam je da do kraja iduće godine imamo potpisan ugovor i da do sredine iduće godine znamo o kojim je avionima reč. Prema taktičko-tehničkoj studiji, Hrvatskoj treba 12 aviona, a proces nabavke će