Putin: Razmatramo saradnju sa Amerikom na Arktiku i Aljasci

MOSKVA – Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da Rusija razmatra saradnju sa Sjedinjenim Državama u oblasti energetike na Arktiku i na Aljasci. „Tehnologije kojima raspolaže Rusija za rad na Arktiku nema niko i za to su zainteresovani njeni partneri, uključujući SAD”, rekao je Putin, prenosi Sputnjik.

On je dodao i da je za Rusiju najvažniji njen suverenitet, a da bi gubitak istog značio kraj postojanja Rusije. „Ima zemalja koje mirno funkcionišu bez suvereniteta. Čitava Zapadna Evropa je praktično lišena suvereniteta. Ima i mnogo drugih država kojima je to normalno. Rusiji nije. Sa gubitkom suvereniteta Rusija bi prestala sa postoji u sadašnjoj formi”, naglasio je Putin. Prehodno je Putin izjavio da je dolazak Donalda Trampa na funkciju predsednika Sjedinjenih
