Dačić: Piloti su rekli da smo dobro prošli

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ispričao je novinarima na Bledu da je sinoć, kada je grom udario avion kojim je putovao u Sloveniju, neposredno pre sletanja, došlo do velikog bleska i da se čuo udar u avion.

"Ja nikad nisam to doživeo i ne znam da li je opasno. Znam da su piloti rekli da smo dobro prošli i da nas grom nigde nije probušio. Preživeli smo i to", rekao je Dačić odgovarajući na pitanja nakon sastanka sa Metjuom Palmerom. Preneo je i da se sinoć video sa gradonačelnikom Ljubljane Zoranom Jankovićem i u šali rekao da su išli na muziku da proslave to što su on i njegova delegacija preživeli. "I on mi je rekao da nije siguran da je to bilo iznad Slovenije, da