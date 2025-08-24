Vučić na Ubu sa građanima protiv blokada: Moj poziv na dijalog ostaje otvoren

Danas pre 11 sati  |  FoNet
Vučić na Ubu sa građanima protiv blokada: Moj poziv na dijalog ostaje otvoren

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pridružio se večeras na Ubu građanima koji se protive blokadama kako bi, kako je rekao, tu zamenio funkcionera Srpske napredne stranke i ministra Darka Glišića koji je bolestan i poručio da je njegov poziv na dijalog sa onima koji drugačije misle uvek otvoren.

Vučiću su uzvikivali „Aco Srbine, a on je ponovio da mu je važno da nastavi da poziva one koji drugačije misle i da ne može da veruje da neko za „pet minuta“ odbije poziv predsednika države na razgovor. Moj poziv je iskren i nije prvi. Zamolio sam ih u decembru, u februaru, u martu, u pisanoj formi sam poslao rektoru Đokiću. Moj poziv je otvoren, to ne mora da bude pred kamerama, da izaberu koliko god žele, ali želim da razmenjujem argumente, rekao je Vučić. Nadam
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"Nadam se da će razmisliti i prihvatiti dijalog": Vučić o pozivu studentima u blokadi na TV debatu: Nisam ga uputio prvi put!…

"Nadam se da će razmisliti i prihvatiti dijalog": Vučić o pozivu studentima u blokadi na TV debatu: Nisam ga uputio prvi put!

Blic pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSrpska napredna strankaPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

Vučić se sastaje sa Putinom? U jednoj rečenici nagovestio susret, a mesto nije ni Beograd ni Moskva: Ovo je moguća lokacija i…

Vučić se sastaje sa Putinom? U jednoj rečenici nagovestio susret, a mesto nije ni Beograd ni Moskva: Ovo je moguća lokacija i datum

Blic pre 32 minuta
Okupljanja protiv blokada u više od 70 opština: Građani sa skupova poslali poruku da žele normalan život: Sa njima šetao i…

Okupljanja protiv blokada u više od 70 opština: Građani sa skupova poslali poruku da žele normalan život: Sa njima šetao i Vučić (foto/video)

Blic pre 1 sat
Pristalice SNS-a i koalicionih partnera okupile se na skupovima protiv blokada širom Srbije

Pristalice SNS-a i koalicionih partnera okupile se na skupovima protiv blokada širom Srbije

Danas pre 7 sati
Odbrana i opasni dani

Odbrana i opasni dani

Radar pre 7 sati
"Nije bilo nijednog incidenta": Direktor policije o okupljanjima širom Srbije: "u 71 opštini prisustvovalo je 70.000 građana"…

"Nije bilo nijednog incidenta": Direktor policije o okupljanjima širom Srbije: "u 71 opštini prisustvovalo je 70.000 građana"

Blic pre 9 sati