"Nadam se da će razmisliti i prihvatiti dijalog": Vučić o pozivu studentima u blokadi na TV debatu: Nisam ga uputio prvi put!…

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je njegov poziv studentima u blokadi na TV debatu iskren i da ga nije uputio prvi put.

- Moj poziv je takav da sam ih zamolio, da sam ih zamolio u decembru, ako se sećate. Da sam ih molio u februaru, u martu, da sam uputio u pisanoj formi poziv rektoru Đokiću. I da nije želeo da se odazove, iako se dan pre toga i dan posle toga itekako odazvao pozivima nekih stranaca, kao i mnogi drugi. Moj poziv je otvoren, to ne mora da bude pred kamerama. Dao sam im mogućnost da bude pred kamerama. Pred kamerama, pretpostavljam, svih televizija u Srbiji - rekao je