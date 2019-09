Fond PIO Republike Srpske traži kompletne podatke o platama zaposlenih od 1994. do 2017.

Blic pre 50 minuta | Srna

Fond PIO Republike Srpske apelovao je da poslodavci koji još nisu dostavili kompletne podatke o plati svojih zaposlenih u periodu od 1994. do 2017. godine to mogu učiniti do kraja ove godine u nadležnim poslovnicama, a protiv onih koji to ne urade podneće prekršajne prijave radi zaštite prava osiguranika. Iz Fonda PIO je saopšteno da su tri i po meseca od kada je obavestio poslodavce o broju nedostajućih podataka razultati poboljšani. – Poziv poslodavcima imao je