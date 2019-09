Vučić: Histerija opozicije biće sve veća, što je veća njihova nemoć

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da će histerija opozicije biti sve veća što je veća njihova nemoć. Vučić je za televiziju Pink u Budimpešti upitao povodom optužbi predsednika Nove stranke Zorana Živkovića za veleizdaju, da li je Kosovo i Crna Gora otišlo u njegovo vreme i dodao da je tokom ove vlasti povučeno 15 priznanja Kosova.

"Sve najbolje im želim", kazao je Vučić, rekao da je Uskrs prošao i da on još uvek nije pao i dodao da je opozicija mislila na neki naredni Uskrs. On je naveo da veruje da su "ljudi iz BBC-a u pravu, kada kažu da uživa malu podršku" odgovarajući na navode novinara te medijske kuće na televiziji N1 Slobodana Stupara. Vučić je naveo da želi da prepusti čelo Srpske napredne stranke nekome drugom, kao i da želi da dođe do promena. "Mislim da su svi oni smejurija i