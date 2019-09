Vremenska prognoza: Sutra u Srbiji pretežno sunčano, do 27 stepeni

Večernje novosti pre 36 minuta | Tanjug

Sutra će na severu i zapadu Srbije biti pretežno sunčano, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, samo ponegde uz mogućnost slabe kiše, uz maksimalnu temperaturu od 23 do 27 stepeni, saopštio je RHMZ. Do kraja dana, očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti u svim predelima. Vetar će biti slab i umeren severni, severozapadni, na istoku povremeno jak, a najniža temperatura će se kretati do 10 do 17 stepeni. U Beogradu će sutra biti pretezno suncano uz slab