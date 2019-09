Danas nešto toplije, od 23 do 27 stepeni

Novi magazin pre 1 sat | Beta

U Srbiji će danas na severu i zapadu biti pretežno sunčano vreme, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno.

RMHZ je najavio da je ponegde moguća slaba kiša i dodao da se razvedravanje očekuje do večeri. Severni i severozapadni vetar će biti slab do umeren, a na istoku Srbije povremeno jak. Najniža temperatura se od deset do 17 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 27 stepeni Celzijusa. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano uz slab do umeren severni, severozapadni vetar. Najniža temperatura biće 15, a najviša dnevna 24 stepena Celzijusa.