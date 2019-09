Vlada usvojila zakon: Starim studentima još dve godine

IndeksOnline pre 2 sata

BEOGRAD – Vlada Srbije usvojila je danas Predlog zakona o izmenama Zakona o visokom obrazovanju, kojim se omogućava studentima koji su studije upisali do 10. septembra 2005. godine da fakultete završe u naredne dve školske godine. Propisivanjem novih rokova za završetak studija po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, stvaraju se uslovi za studente koji do kraja školske 2018/2019. godine nisu uspeli da završe studije, to učine u