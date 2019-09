Jovanović (DSS): Iz današnje perspektive bojkot bi pomogao SNS i Vučiću

Dnevnik pre 26 minuta

SMEDEREVO: Predsednik Demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović izjavio je sinoć u Smederevu da iz današnje perspektive deluje da bi bojkot redovnih parlamentarnih i lokalnih izbora pomogao SNS i Aleksandru Vučiću.

On je, prisustvujući manifestaciji Smederevski dani, za lokalni Luks radio i portal Podunavlje.info rekao da su neodgovorne priče da će Vučić pasti revolucijom na ulici, ocenivsi da nema socioloskih preduslova da do revolucije dođe. “Manite se tih neodgovornih priča ''revolucija, nas 200 hiljada na ulici''. To se neće dogoditi jer nema socioloških preduslova za tako nesto. Mi nemamo dovoljni ekonomski rast, ali imamo ekonomski rast, a u takvoj situaciji nemate