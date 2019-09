US open: Medvedev ispisao istoriju, Nadal ga čeka u borbi za titulu

Hot sport pre 4 sata | Stefan Smuđa

Novak Đoković će titulu šampiona Otvorenog prvenstva SAD predati ili Danilu Medvedevu ili Rafaelu Nadalu.

Danil Medvedev je u drugom delu tekuće sezone igrao maestralno i ‘kruna’ je ulazak u finale US opena, čime je ujedno i ispisao istoriju. Naime, postao je prvi igrač posle Ivana Lendla (1982) i Andrea Agasija (1995) koji su stizali u jednoj sezoni do finala Vašingtona, Montrala, Sinsinatija i US opena. Ovo je i prvi put da je Rus u finalu nekog velikog turnira još od kako je Marat Safin davne 2005. godine osvojio Australijan open. Medvedev je u svom polufinalnom