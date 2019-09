US open - Nadal i Medvedev dominantno do finala, rivalima ni set!

Sportske.net pre 5 sati | Sportske.net

Favoriti opravdali svoju ulogu.

Španski teniser Rafael Nadal plasirao se u finale US ppena pošto je u noći između petka i subote po našem vremenu savladao Italijana Matea Beretinija sa 3:0 u setovima (7:6, 6:4, 6:1). Veliku smo borbu videli u prvom setu gde nije bilo brejka sve do taj-brejka, tada je prvi posustao Španac, ali to nije pomoglo Beretiniju da ga iznenadi, pa je Nadal dobio prvi set sa 8:6 u taj-brejku. Drugom teniseru sveta je bio dovoljan tek jedan brejk u drugom setu kako bi stigao