Drecun: Uvažava se stav Beograda, opasnost da Kurti bude premijer

RTV pre 38 minuta | Tanjug

BEOGRAD - Učestale posete zvaničnika SAD svedoče da je u Vašingtonu prevagnuo stav da bez Srbije nema održivog rešenja, izjavio je danas predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun.

"Ako se želi rešenje, moraju da se uvaže interesi Beograda i Srbije. Izjave senatora govore da kod republikanaca i demokrata dolazi do stava da moraju obe strane nešto da izgube i da se dođe do kompromisa", rekao je Drecun za RTS povodom posete američkih senatora Beogradu i Prištini. On je dodao da se pokazalo da je bez efekta sve što su SAD ranije radile, počev od priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, "Ne treba misliti da Kosovo za njih neće biti