Dačić: Ništa ne krijemo, ako je bilo zloupotrebe prekoračenja ovlašćenja policije, sve će do tančina biti ispitano

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je u obraćanju da MUP i policija ne kriju ništa u svom postupanju.

"Mi reagujemo kada su neistine u pitanju a bilo ih je na desetine od početka održavanja skupova blokadera", rekao je ministar Dačić, dodajući da ne kriju ništa. Rekao je da Nikolina Siđelić 14. avgusta oko 23 sata na uglu Kneza Miloša i Nemanjine učestovala u nezakonitoj blokadi saobraćaja i pozivala na napad na policiju, bakljama gađala pripadnike policije. "Policija ju je uvela u zgradu Vlade da bi je priveli u PU Stari grad jer bi na ulici bili izloženi napadu",