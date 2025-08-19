Dačić: Ništa ne krijemo, ako je bilo zloupotrebe prekoračenja ovlašćenja policije, sve će do tančina biti ispitano

RTV pre 1 sat  |  RTS
Dačić: Ništa ne krijemo, ako je bilo zloupotrebe prekoračenja ovlašćenja policije, sve će do tančina biti ispitano

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je u obraćanju da MUP i policija ne kriju ništa u svom postupanju.

"Mi reagujemo kada su neistine u pitanju a bilo ih je na desetine od početka održavanja skupova blokadera", rekao je ministar Dačić, dodajući da ne kriju ništa. Rekao je da Nikolina Siđelić 14. avgusta oko 23 sata na uglu Kneza Miloša i Nemanjine učestovala u nezakonitoj blokadi saobraćaja i pozivala na napad na policiju, bakljama gađala pripadnike policije. "Policija ju je uvela u zgradu Vlade da bi je priveli u PU Stari grad jer bi na ulici bili izloženi napadu",
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Vučić se oglasio na Instagramu: “Pobedićemo ovo zlo”

Vučić se oglasio na Instagramu: “Pobedićemo ovo zlo”

Serbian News Media pre 7 minuta
"Jok, vi ste gasili: Požare!" Dačić pobesneo na konferenciji za novinare: "Policija čuva na utakmici, čuva na granici, spasili…

"Jok, vi ste gasili: Požare!" Dačić pobesneo na konferenciji za novinare: "Policija čuva na utakmici, čuva na granici, spasili su 1.300 života!"

Blic pre 57 minuta
Dačić o studentkinji Nikolini: Nije bilo vezivanja, vređanja, niti bilo kakvog maltretiranja

Dačić o studentkinji Nikolini: Nije bilo vezivanja, vređanja, niti bilo kakvog maltretiranja

Danas pre 1 sat
"Vi mislite da policija ide na posao i jedva čeka da nekoga: Batina?!" Dačić o slučaju studentkinje Nikoline: "Ako je bilo…

"Vi mislite da policija ide na posao i jedva čeka da nekoga: Batina?!" Dačić o slučaju studentkinje Nikoline: "Ako je bilo zloupotrebe ovlašćenja..."

Blic pre 1 sat
Dačić: Ništa ne krijemo, ako je bilo zloupotrebe prekoračenja ovlašćenja policije sve će do tančina biti ispitano

Dačić: Ništa ne krijemo, ako je bilo zloupotrebe prekoračenja ovlašćenja policije sve će do tančina biti ispitano

RTS pre 42 minuta
Vučić se oglasio kratkom porukom

Vučić se oglasio kratkom porukom

Danas pre 32 minuta
Dačić kaže da studentkinja Nikolina Sinđelić laže

Dačić kaže da studentkinja Nikolina Sinđelić laže

Vreme pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićMinistar unutrašnjih poslovaMUP

Politika, najnovije vesti »

Vučić se oglasio na Instagramu: “Pobedićemo ovo zlo”

Vučić se oglasio na Instagramu: “Pobedićemo ovo zlo”

Serbian News Media pre 7 minuta
Priština odredila pritvor do 30 dana Siniši Spasiću, advokat: Zatvaraju ljude bez ikakvih dokaza

Priština odredila pritvor do 30 dana Siniši Spasiću, advokat: Zatvaraju ljude bez ikakvih dokaza

NIN pre 12 minuta
Policija: U Boru pronađen zasad kanabisa sa 24 biljke, uhapšen muškarac

Policija: U Boru pronađen zasad kanabisa sa 24 biljke, uhapšen muškarac

Novi magazin pre 16 minuta
Apel srpskih naučnika i biznismena u SAD za prevazilaženje krize u Srbiji

Apel srpskih naučnika i biznismena u SAD za prevazilaženje krize u Srbiji

RTS pre 17 minuta
Ministarstvo prosvete: Nezavisni sindikat prosvetnih radnika dovodi u zabludu zaposlene u obrazovanju i širu javnost

Ministarstvo prosvete: Nezavisni sindikat prosvetnih radnika dovodi u zabludu zaposlene u obrazovanju i širu javnost

Euronews pre 2 minuta