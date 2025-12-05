Srbi se vratili u opštine na KiM Održane konstitutivne sednice, u Severnoj Mitrovici doček za novog gradonačelnika (foto)

Početak konstitutivnih sednica zakazan je za 11 časova Na prethodnim izborima, Srpska lista osvojila većinu gradonačelničkih pozicija i odborničkih mesta Konstitutivne sednice skupština devet opština sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji održane su danas, a novi gradonačelnici preuzeli su dužnost.

Atmosfera je mirna, a u pojedinim opštinama je pojačano prisustvo policije. Konstitutivne sednice skupština planirane su u opštinama: Severna Mitrovica, Gračanica, Štrpce, Novo Brdo, Leposavić, Zvečan, Zubin Potok, Parteš i Ranilug. Zakletvu su položili odbornici Gračanice, novoizabrani gradonačelnik je Novak Živić. Novi saziv SO Gračanica čini 19 odbornika - 13 iz Srpske liste, četiri poslanika iz Alijanse za Albance, i dva poslanika iz stranke Za slobodu, pravdu