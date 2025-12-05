Devet novoizabranih gradonačelnika sa Srpske liste preuzeli dužnost na Kosovu i Metohiji

BEOGRAD, KOSOVSKA MITROVICA, LEPOSAVIĆ - U devet opština sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji danas su održane konstitutivne sednice skupština opština, na kojima su novoizabrani gradonačelnici iz Srpske liste preuzeli dužnost.

U četiri opštine na severu KiM novi gradonačelnici iz Srpske liste dužnost su preuzeli od gradonačelnika Albanaca, izabranih na izborima u aprilu 2023. na koje je izašlo samo 3,5 odsto upisanih birača, a koji su održani nakon što su predstavnici Srba napustili privremene institucije zbog jednostranih i eskalatornih poteza Prištine i nepoštovanja sporazuma. Gradonačelnik Severne Mitrovice je Milan Radojević, gradonačelnik Zvečana je Dragiša Milović, Leposavića Zoran