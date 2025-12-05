Jakšić o sednicama na severu Kosova: Ne vidim nijedan normalan razlog za bilo kakvo slavlje

N1 Info pre 1 sat  |  A. N.
Jakšić o sednicama na severu Kosova: Ne vidim nijedan normalan razlog za bilo kakvo slavlje

Srpska lista preuzela je vlast u četiri opštine na severu Kosova - u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku.

Oni su zakletvu položili ispred zastave Kosova i ispod slike kosovske predsednice Vjose Osmani. Pristalice te partije slavile su u centru Severne Mitrovice, uz zastave Srbije. Marko Jakšić iz Građanske inicijative "Sever za sve" izjavio je da ne vidi nijedan logičan i normalan razlog za bilo kakvu proslavu ili slavlje. "To je kao kada neko slavi na svojoj sahrani. Jedino dobro u ovom što se danas desilo, to je da će skupštine možda vratiti stanje na ranije, ali
