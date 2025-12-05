(VIDEO) Novi gradonačelnici i odbornici u opštinama sa srpskom većinom na severu položili zakletve uz zastavu Kosova i fotografiju Osmani

Novi gradonačelnici i odbornici iz redova srpske zajednice položili su danas zakletve i preuzeli dužnosti u severnom delu Kosovske Mitrovice, Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću.

Novi gradonačelnici položili su zakletvu u salama skupština opština u kojima su postavljeni zastava Kosova i fotografija kosovske predsednice Vjose Osmani. Lokalni izbori održani 12. oktobra označili su povratak Srpske liste na političku scenu, nakon vanrednih izbora 2023. godine koje su Srbi bojkotovali, piše Kossev. A post shared by Kosovo Sever portal/KoSSev (@kossevportal) Funkcije su preuzeli gradonačelnici Zubinog Potoka Miloš Perović, Zvečana Dragiša