(VIDEO) Novi gradonačelnici i odbornici u opštinama sa srpskom većinom na severu položili zakletve uz zastavu Kosova i fotografiju Osmani

N1 Info pre 2 sata  |  FoNet
(VIDEO) Novi gradonačelnici i odbornici u opštinama sa srpskom većinom na severu položili zakletve uz zastavu Kosova i…

Novi gradonačelnici i odbornici iz redova srpske zajednice položili su danas zakletve i preuzeli dužnosti u severnom delu Kosovske Mitrovice, Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću.

Novi gradonačelnici položili su zakletvu u salama skupština opština u kojima su postavljeni zastava Kosova i fotografija kosovske predsednice Vjose Osmani. Lokalni izbori održani 12. oktobra označili su povratak Srpske liste na političku scenu, nakon vanrednih izbora 2023. godine koje su Srbi bojkotovali, piše Kossev. A post shared by Kosovo Sever portal/KoSSev (@kossevportal) Funkcije su preuzeli gradonačelnici Zubinog Potoka Miloš Perović, Zvečana Dragiša
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Konstituisana nova lokalna vlast u deset opština sa srpskom većinom: Gradonačelnici Srpske liste položili zakletvu uz zastavu…

Konstituisana nova lokalna vlast u deset opština sa srpskom većinom: Gradonačelnici Srpske liste položili zakletvu uz zastavu Kosova

Serbian News Media pre 1 sat
Zakletva uz zastavu Kosova i fotografiju Vjose Osmani: Kako je formirana nova vlast u opštinama sa srpskom većinom na severu

Zakletva uz zastavu Kosova i fotografiju Vjose Osmani: Kako je formirana nova vlast u opštinama sa srpskom većinom na severu

Nova pre 2 sata
Gradonačelnici iz Srpske liste preuzeli dužnost - u Mitrovici uz zastavu Kosova i sliku Vjose Osmani

Gradonačelnici iz Srpske liste preuzeli dužnost - u Mitrovici uz zastavu Kosova i sliku Vjose Osmani

N1 Info pre 5 sati
Srbi se vratili u opštine na KiM Održane konstitutivne sednice, u Severnoj Mitrovici doček za novog gradonačelnika (foto)

Srbi se vratili u opštine na KiM Održane konstitutivne sednice, u Severnoj Mitrovici doček za novog gradonačelnika (foto)

Blic pre 5 sati
Kosovski ministar: Lokalne skupštine konstituisane u skladu s Ustavom

Kosovski ministar: Lokalne skupštine konstituisane u skladu s Ustavom

Danas pre 5 sati
Milošević: Želimo da se Novo Brdo ravnomerno razvija

Milošević: Želimo da se Novo Brdo ravnomerno razvija

Telegraf pre 5 sati
Završene konstitutivne sednice Skupština opština na severu KiM: Srpska lista preuzela vlast

Završene konstitutivne sednice Skupština opština na severu KiM: Srpska lista preuzela vlast

Euronews pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoKosovska MitrovicaLokalni izboriZubin PotokIzboriSrpska listabojkot

Politika, najnovije vesti »

INTERVJU Boris Tadić: U sat vremena duela sa mnom, sve Vučićeve laži bi pale kao kula od karata

INTERVJU Boris Tadić: U sat vremena duela sa mnom, sve Vučićeve laži bi pale kao kula od karata

Danas pre 26 minuta
Petković u Raški sa predstavnicima Srpske liste: Vlast na lokalu značajna za opstanak na Kosovu

Petković u Raški sa predstavnicima Srpske liste: Vlast na lokalu značajna za opstanak na Kosovu

Danas pre 31 minuta
Kfor: Pojačane aktivnosti u podršci bezbednosti na Kosovu i Metohiji

Kfor: Pojačane aktivnosti u podršci bezbednosti na Kosovu i Metohiji

Blic pre 1 sat
Ramuš Haradinaj kandidat ABK za premijera Kosova

Ramuš Haradinaj kandidat ABK za premijera Kosova

Danas pre 1 sat
Bivšoj gradonačelnici Niša Dragani Sotirovski produžen pritvor

Bivšoj gradonačelnici Niša Dragani Sotirovski produžen pritvor

Danas pre 2 sata