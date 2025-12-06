"Ovakva retorika ne služi miru, pomirenju niti budućnosti u regionu", Gašić: Pozivamo međunarodne partnere da osude ovu opasnu retoriku ministra odbrane BiH

Istakao je da ove retorike ne doprinose pomirenju, već destabilizaciji i širenju mržnje u regionu Ministar odbrane Srbije, Bratislav Gašić, kritikovao je izjave ministra odbrane BiH Ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić je poručio da "izjava ministra odbrane BiH, kojom se predsednik Srbije Aleksandar Vučić optužuje za navodne zločine u Sarajevu, predstavlja najgrublju i najprimitivniju političku manipulaciju koju smo čuli u regionu u poslednjih 30 godina". -