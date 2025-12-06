"Ovakva retorika ne služi miru, pomirenju niti budućnosti u regionu", Gašić: Pozivamo međunarodne partnere da osude ovu opasnu retoriku ministra odbrane BiH

Blic pre 1 sat
"Ovakva retorika ne služi miru, pomirenju niti budućnosti u regionu", Gašić: Pozivamo međunarodne partnere da osude ovu opasnu…
Istakao je da ove retorike ne doprinose pomirenju, već destabilizaciji i širenju mržnje u regionu Ministar odbrane Srbije, Bratislav Gašić, kritikovao je izjave ministra odbrane BiH Ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić je poručio da "izjava ministra odbrane BiH, kojom se predsednik Srbije Aleksandar Vučić optužuje za navodne zločine u Sarajevu, predstavlja najgrublju i najprimitivniju političku manipulaciju koju smo čuli u regionu u poslednjih 30 godina". -
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Gašić: Helezove izjave o „sarajevskom safariju“ ratnohuškačka propaganda, međunarodni partneri da reaguju

Gašić: Helezove izjave o „sarajevskom safariju“ ratnohuškačka propaganda, međunarodni partneri da reaguju

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSarajevoPredsednik SrbijeBratislav GašićBratislava

Politika, najnovije vesti »

KFOR pojačao prisustvo i patrole širom Kosova, deo redovnih obuka

KFOR pojačao prisustvo i patrole širom Kosova, deo redovnih obuka

Danas pre 9 minuta
Gašić: Helezove izjave o „sarajevskom safariju“ ratnohuškačka propaganda, međunarodni partneri da reaguju

Gašić: Helezove izjave o „sarajevskom safariju“ ratnohuškačka propaganda, međunarodni partneri da reaguju

Danas pre 1 sat
"Ovakva retorika ne služi miru, pomirenju niti budućnosti u regionu", Gašić: Pozivamo međunarodne partnere da osude ovu opasnu…

"Ovakva retorika ne služi miru, pomirenju niti budućnosti u regionu", Gašić: Pozivamo međunarodne partnere da osude ovu opasnu retoriku ministra odbrane BiH

Blic pre 1 sat
Ukrajinska ambasada: Srbija nije učestvovala u glasanju o rezoluciji GS UN zbog ruskog ucenjivanja

Ukrajinska ambasada: Srbija nije učestvovala u glasanju o rezoluciji GS UN zbog ruskog ucenjivanja

Danas pre 2 sata
SRCE na Kongresu žena EPP: Upoznaćemo koleginice sa nasiljem koje se sprovodi u Srbiji

SRCE na Kongresu žena EPP: Upoznaćemo koleginice sa nasiljem koje se sprovodi u Srbiji

Danas pre 2 sata