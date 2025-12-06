Gašić: Helezove izjave o „sarajevskom safariju“ ratnohuškačka propaganda, međunarodni partneri da reaguju

Danas pre 2 sata  |  Beta
Gašić: Helezove izjave o „sarajevskom safariju“ ratnohuškačka propaganda, međunarodni partneri da reaguju

Ministar odbrane Bratislav Gašić ocenio je večeras da su izjave njegovog bosanskohercegovačkog kolege Zukana Heleza „dobro pripremljena ratnohuškačka propaganda, namenjene podsticanju mržnje, destabilizaciji i obračunu sa političkim protivnicima“, pozivajući međunarodne partnere da osude njegovu retoriku.

On je komentarišući današnje Helezove izjave Hajatu, u kojima je naveo da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić „lutao po Sarajevu, pucao, dovodio ljude da ubijaju nevinu decu“, dodao i da je u pitanju „najgrublja i najprimitivnija političku manipulacija koju smo čuli u regionu u poslednjih 30 godina“. „Optuživati bilo koga za navodna ubistva i ‘sarajevski safari’ bez ijednog dokaza znači svesno lagati javnost i igrati se istorijskim tragedijama u najprizemniju
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"Ovakva retorika ne služi miru, pomirenju niti budućnosti u regionu", Gašić: Pozivamo međunarodne partnere da osude ovu opasnu…

"Ovakva retorika ne služi miru, pomirenju niti budućnosti u regionu", Gašić: Pozivamo međunarodne partnere da osude ovu opasnu retoriku ministra odbrane BiH

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSarajevoPredsednik SrbijeBratislav GašićBratislava

Politika, najnovije vesti »

KFOR pojačao prisustvo i patrole širom Kosova, deo redovnih obuka

KFOR pojačao prisustvo i patrole širom Kosova, deo redovnih obuka

Danas pre 1 sat
Gašić: Helezove izjave o „sarajevskom safariju“ ratnohuškačka propaganda, međunarodni partneri da reaguju

Gašić: Helezove izjave o „sarajevskom safariju“ ratnohuškačka propaganda, međunarodni partneri da reaguju

Danas pre 2 sata
"Ovakva retorika ne služi miru, pomirenju niti budućnosti u regionu", Gašić: Pozivamo međunarodne partnere da osude ovu opasnu…

"Ovakva retorika ne služi miru, pomirenju niti budućnosti u regionu", Gašić: Pozivamo međunarodne partnere da osude ovu opasnu retoriku ministra odbrane BiH

Blic pre 3 sata
Ukrajinska ambasada: Srbija nije učestvovala u glasanju o rezoluciji GS UN zbog ruskog ucenjivanja

Ukrajinska ambasada: Srbija nije učestvovala u glasanju o rezoluciji GS UN zbog ruskog ucenjivanja

Danas pre 4 sati
SRCE na Kongresu žena EPP: Upoznaćemo koleginice sa nasiljem koje se sprovodi u Srbiji

SRCE na Kongresu žena EPP: Upoznaćemo koleginice sa nasiljem koje se sprovodi u Srbiji

Danas pre 4 sati