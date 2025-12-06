KFOR pojačao prisustvo i patrole širom Kosova, deo redovnih obuka

Misija KFOR pojačala je svoje prisustvo i patrole širom Kosova, kao deo redovnih obuka, navodi se u saopštenju tog međunarodnog vojnog kontigenta, koje prenosi KoSSev.

KFOR je naveo da to pokazuje njihovu spremnost da odgovore „na sve relevantne bezbednosne događaje koji bi mogli da utiču na bezbednost širom Kosova i regionalnu stabilnost“. „KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu i slobodi kretanja – u svakom trenutku, nepristrasno i u tesnoj koordinaciji sa Kosovskom policijom i misijom EU za vladavinu prava (EULEX), u njihovim odgovarajućim ulogama u bezbednosti“, navodi se