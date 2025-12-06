Kfor: Pojačane aktivnosti u podršci bezbednosti na Kosovu i Metohiji

Mandat KFOR-a zasnovan je na Rezoluciji 1244 UN iz 1999. godine Komandant KFOR-a održava redovne kontakte sa ključnim bezbednosnim predstavnicima Misija KFOR na Kosovu i Metohiji saopštila je danas da je pojačala svoje prisustvo i patrole širom južne pokrajine, kao deo redovnih obuka jedinica KFOR-a. "Ovo pokazuje spremnost KFOR-a da odgovori na sve relevantne bezbednosne događaje koji bi mogli uticati na bezbednost širom Kosova i regionalnu stabilnost", navodi se