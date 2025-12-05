Konstituisana nova lokalna vlast u deset opština sa srpskom većinom: Gradonačelnici Srpske liste položili zakletvu uz zastavu Kosova

Vršilac dužnosti ministra lokalne samouprave Elbert Krasnići izjavio je da je današnje konstituisanje lokalnih skupština proteklo „u skladu sa odredbama Ustava Kosova“.

Krasnići je novim predsednicima opština poželeo uspešan mandat. „Danas su održane konstitutivne sednice u opštinama Đakovica, Gračanica, Leposavić, Lipljan, Mamuša, Severna Mitrovica, Novo Brdo, Parteš, Ranilug, Štrpce, Štimlje, Zubin Potok i Zvečan. Sve se odvija u redu i u skladu sa odredbama koje proističu iz Ustava Kosova“, napisao je Krasnići na Fejsbuku. Danas je konstituisana lokalna vlast u svih deset opština sa srpskom većinom a svi gradonačelnici su