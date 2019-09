Tramp otpustio Boltona sa mesta savetnika za nacionalnu bezbednost

Danas pre 5 sati | Piše: Danas Online

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je na svom Tviter profilu da je otpustio savetnika za nacionalnu bezbednost Amerike Džona Boltona.

Kako se navodi u tvitu američkog predsednika, Boltona je o smeni sa funkcije informisao sinoć. „Informisao sam Džona Boltona da njegove usluge više nisu potrebne Beloj kući. Nisam bio saglasan sa mnogim njegovim predlozima“, saopštio je Tramp. I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore…. — Donald J. Trump