Danas sunčano i toplo, evo kada stiže osveženje

Blic pre 4 sata | Tanjug

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo uz slab do umeren severozapadni vetar, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Najniža temperatura biće od devet do 16 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. I u Beogradu sutra sunčano i toplo, uz slab do umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura 16, a najviša dnevna 27 stepeni. U Srbiji će se do utorka, 17. septembra, zadržati stabilno i uglavnom sunčano vreme sa temperaturom malo iznad proseka. U utorak posle podne i uveče na severozapadu, a tokom noći i u sredu u ostatku zemlje doći će do naoblačenja i osveženja sa kišom,