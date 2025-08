Zborovi u Beogradu odali počast žrtvama „Oluje“ pa se uputili do kuće brata Ane Brnabić i premijera Macuta

Građani okupljeni u lokalnim zborovim blokirali su večeras oko 20:30 raskrsnicu Bulevara kralja Aleksandra i Ruzveltove ulice kod Vukovog spomenika i minutom ćutanja odali počast žrtve hrvatske vojno-policijske akcije „Oluja“.

Skup „Pravda spava – vi nećete“ obezbeđuje saobraćajna policija, policajci u uniformi i civilu, ali i ratni veterani i bajkeri. Nakon tišine, okupljeni su se uputili u protestnu šetnju uz Bulevar kralja Aleksandra ka Zvezdari. Marko Bataković iz Zbora građana Zvezdare je za N1 rekao da večeras idu do adresa na kojima navodno žive direktor JKP Gradske čistoće Marko Popadić, zatim do Igora Brnabića, brata predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić, te na kraju do