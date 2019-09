“Odlazim. To sam odlučio još pre početka Mundobasketa. Hvala Daniloviću, Đilasu, Bodirogi…”: Aleksandar Đorđević podnosi ostavku na mestu selektora

Nedeljnik pre 2 sata | Nedeljnik.rs

Foto FIBA Mediji su pisali o tome, više na nivou spekulacija, ali je selektor košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević potvrdio da je u njihovom pisanju bilo istine.

On je novinarima u Kini potvrdio da napušta poziciju selektora. „Čuo sam o tome. Istina je da su mediji pisali o tome. Odlazim, reći ću to sada“, rekao je Aleksandar Đorđević. Potvrdio je Đorđević i da su igrači o tome obavešteni. “Da, rekao sam već igračima, red i vreme je. Nije bilo razgovora o mom nastavku, niti ne, za sada. Na meni je da se povučem i da ne očekujem nikakav razgovor. Znam kada trener treba da napravi prvi korak, osećam obavezu kada to treba da