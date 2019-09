Alo pre 30 minuta | B92/ S.I.

Dva velika priznanja za srpskog beka.

Bogdan Bogdanović izabran je u najbolju postavu Svetskog prvenstva u Kini. Srpski košarkaš ujedno je i najbolji strelac završenog Svetskog prvenstva, koje je osvojila reprezentacija Španije. With you, the FIBA Basketball World Cup 2019 All-Star 5! ⭐️ Bogdanovic ( @LeaderOfHorde)