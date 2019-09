Kajl Skot za „Vesti“: Zaboravite na Kosovo

Vesti online pre 24 minuta | Đorđe Barović - Vesti

Kajl Skot, ambasador SAD u Srbiji, ocenjuje u intervjuu za „Vesti“ da su srpsko-američki odnosi dugi 140 godina i da Amerika nije neprijatelj Srbima, kao i da je rešenje pitanja Kosova isključivo u dogovoru lidera iz Prištine i Beograda. Ovog vikenda se obeležava 75 godina od najveće operacije spasavanja savezničkih pilota tokom Drugog svetskog rata u Pranjanima. Spotovi kao počast Jezik naučio u Zagrebu

– Mislim da je taj događaj važan znak da američko i srpsko savezništvo traje mnogo više godina nego problemi i nerazumevanje. Čija je greška što su se ta istorijska fakta do sada zanemarivala? – I jedna i druga strana su krive za to, ali ponosan sam na to što smo ipak u prilici da radimo na tome da se sećamo i tog događaja, ali i drugih činjenica koje nas povezuju i u Drugom svetskom ratu, ali i kada smo bili saveznici u Prvom svetskom ratu, baš kao i tokom perioda