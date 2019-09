Kao pravi vođa: Bogdanovićeva motivaciona poruka zbog koje ćete ga još više voleti

Hot sport pre 1 sat | Aleksandar Ilić

Nakon završetka Mundobasketa u Kini koje je Srbija završila na petoj poziciji bek reprezentacije i Sakramento Kingsa poslao je jaku poruku.

On se navijačima posle Mundobasketa obratio kratkim citatom. Bogdanović je poslao poruku navijačima. Citirao je nekadašnji bek Partizana i Fenerbahčea legendarnog Majkla Džordana. – Možda je sve moja krivica…Ovo je samo početak… nema opravdanja – napisao je na Tviteru Bogdanović. “Maybe it’s my fault….” this is just the beginning…no excuses… ❤️