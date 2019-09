Bogdanović: Možda sam ja kriv...

N1 Info pre 2 sata | Ivana Salapura

Najbolji srpski košarkaš sa nedavno završenog Svetskog prvenstva Bogdan Bogdanović poslao je zanimljivu poruku putem društvenih mreža.

Bogdanović je planetarni šampiona završio kao najbolji poenter, a izabran je i u idealni tim prvenstva u Kini. "Možda sam ja kriv", napisao je Bogdan na Tviteru, a onda dodao: "Ovo je sve samo početak... Nema izgovora..." “Maybe it’s my fault....” this is just the beginning...no excuses... ❤️ pic.twitter.com/JaVpKLnxlg To su zapravo uvodne reči reklame legendarnog Majkla Džordana, u kojoj kaže: "Možda sam vas naveo da mislite da je lako, kada nije bilo. Možda sam