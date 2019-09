Bjelica i Aleksićeva se istakle protiv Kenije

Vesti online pre 27 minuta | Vestionline

Srpske odbojkašice su pobedile Keniju 3:0 (25:13; 25:11; 25:17) u utakmici Svetskog kupa.

Svetske i dvostruke evropske šampionke su lako savladale afričkog predstavnika. najviše poena su nakupile Ana Bjelica i Mina Aleksić sa po 11, Mina Popović je došla do devet poena. U sredu je protivnik Srbije Argentina. 2019 FIVB WORLD CUP MATCH NUMBER 13 Kenya loses to 2018 world championship winners, Serbia, in straight sets as their quest for that first elusive win in this year's competition continues in Japan. KENYA VS SERBIA 0 -3 SET 1: 13-25 SET 2: 11-25 SET