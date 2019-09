Wall Street blago porastao, Fed smanjio kamatne stope

SEEbiz pre 37 minuta | SEEbiz / H

NEW YORK - Na Wall Streetu je S&P 500 indeks blago porastao, nakon što je američka središnja banka smanjila kamatne stope, kao što se i očekivalo, i poručila da će njezini daljnji potezi ovisiti o budućim gospodarskim pokazateljima.

Dow Jones ojačao je 0,13 posto, na 27.147 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,03 posto, na 3.006 bodova. Nasdaq indeks oslabio je, pak, 0,11 posto, na 8.177 bodova. Nakon dvodnevne sjednice, čelnici Feda smanjili su jučer ključne kamatne stope za 0,25 postotnih bodova, u raspon od 1,75 do 2 posto. To smanjenje kamata, drugo od početka godine, očekivalo se na tržištu, no Fedovo priopćenje razočaralo je one ulagače koji su očekivali nedvojbene signale da će središnja