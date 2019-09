Video: Jedna osoba poginula, pet ranjeno u pucnjavi u Washingtonu

Al Jazeera pre 5 sati

Jedna osoba je poginula u pucnjavi nedaleko od Bijele kuće, policija smatra da nije riječ o 'aktivnom strijelcu'.

Sounded like multiple gunshots on Columbia Rd NW in Columbia Heights, DC. lots of police and EMT. pic.twitter.com/3YnLVzibj2 — Chris G. Collison (@chriscollison) September 20, 2019 Jedna osoba je poginula, a pet ih je ranjeno u pucnjavi na ulicama Washingtona, nedaleko od Bijele kuće, saopštila je policija. Još nije poznato da li je osumnjičeni za napad uhapšen, ali je izvor iz policije rekao Reutersu da ne smatraju da je u pitanju "aktivni strijelac", prenosi