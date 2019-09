Danas pretežno sunčano

IndeksOnline pre 1 sat

BEOGRAD – U Srbiji će danas biti pretežno sunčano sa temperaturom malo ispod prosečnih vrednosti i slabim vetrom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura biće od dva do 10 stepeni, a najviša od 17 do 22 stepena. U Beogradu će ujutru biti hladno, dok će u toku dana biti sunčano. Najniza temperatura biće od četiri do osam stepeni, a najviša oko 19 stepeni. Biometeorološka situacija danas će biti povoljna za većinu hronično obolelih. Nervno labilne osobe i cerebrovaskularni bolesnici mogu osetiti izražene tegobe tokom dana. Kod osetlјivih osoba mogući su glavobolјa i pospanost. Beta