Jutro hladno, ponegde mraz, tokom dana do 27 stepeni

U Srbiji će ujutru biti hladno, mestimično slab prizemni mraz, na planinama slab mraz na dva metra, a u toku dana pretežno sunčano i osetno toplije, saopštio je RHMZ.

Posle podne i uveče sa zapada i jugozapada postepeno povećanje oblačnosti, ali će se zadržati suvo. Vetar slab i umeren, južnih smerova. Najniža temperatura od 0 do 10, a najviša od 24 do 27 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 29. septembra, u ponedeljak (23.09.) toplo uz naoblačenje, koje će posle podne i uveče usloviti kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, najpre na zapadu i jugozapadu, a potom i u ostalim krajevima. U utorak (24.09.)