Strašno nasilje u Hongkongu: Demonstranti uništili železničku stanicu, pa navalili na tržni centar! Policija bacila suzavac! (video)

Kurir pre 27 minuta

HONGKONG - Hongkonška policija hzpotrebila je suzavac u oblasti Ša Tin da bi rasterala demonstrante koji su upali u lokalni tržni centar.

Prethodno su isti demonstranti demolirali obližnju železničku stanicu, koja je zatvorena. Black-clad vandals in #HongKong turned Sha Tin MTR station into a battlefield on Sunday, threatening to paralyze the already-strained railway system. They started fires and desecrated Chinese national flag near New Town Plaza. pic.twitter.com/5wB3fGxEpC — China Daily (@ChinaDaily) September 22, 2019 Hongkoška policija zauzela je ranije danas pozicije na glavnoj železničkoj