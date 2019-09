Albanci u šoku nakon najjačeg zemljotresa u poslednjih 30 godina (VIDEO)

Vesti online pre 1 sat | Blic.rs, Vestionline

Prema podacima Instituta za energiju, vodu i životne sredine u Tirani tokom noći je zabeležno još sedam manjih potresa, nakon što su juče popodne tri jača zemljotresa pogodila Albaniju. Najsnažniji zemljotres imao je jačinu od 5,8 stepeni Rihtera.

Prvi naknadni potres slabije jačine zabeležen je ubzo nakon ponoći, a poslednji jačine 3,7 stepeni Rihtera u 6 i 46 minuta ujutru. The #earthquake causes damage to the building of the Geology Dept of University of #Tirana, #Albania. #tërmet – @LastQuake pic.twitter.com/RzlYUcLWpN — Xhildinho Z (@xhildinho) September 21, 2019 Albansko ministarstvo odbrane saopštilo je da su jučerašnji zemljotresi bili najjači u poslednjih 30 godina i da je povređeno 108 osoba.