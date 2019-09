Fudbaler Zvezde Pankov: Sram nas bilo

Danas pre 3 sata | Piše: Beta

Fudbaler Crvene zvezde Radovan Pankov rekao je da njegovu ekipu treba da bude sramota zbog igre u večerašnjem „večitom“ derbiju protiv Partizana.

„Sram nas bilo, sve do jednog. Sve je to lepo, Liga šampiona i sve to, ali derbi je posebno takmičenje ili bi trebalo da bude za nas. Videli ste danas na šta smo ličili, ne bih želeo ništa dalje da pričam, sebe bih ukopao“, rekao je Pankov novinarima posle utakmice. Zvezda je izgubila kao gost od Partizana sa 0:2, u devetom kolu Super lige Srbije. Upitan da li je promena formacije uticala na igru i rezultat, Pankov je rekao da ne misli da je to razlog. „I da je