Tramp smatra da zaslužuje Nobelovu nagradu za mir, ali da je to sve namešteno

Danas pre 1 sat | Piše: Beta/AFP

Američki predsednik Donald Tramp smatra da zaslužuje da dobije Nobelovu nagradu za mir po više osnova ali da je sve namešteno.

„Mogao bi da dobijem Nobelovu nagradu za mir za mnogo stvari da je oni dodeljuju na pošten način, ali to nije slučaj“, rekao je Tramp danas na margini Generalne skupštine UN u Njujorku. Nije prvi put da Tramp, koji je uvek osetljiv na poređenja sa svojim prethodnicima, pominje Nobela. Kada je jedna grupa republikanskih poslanika iznela ideju da on treba da dobije tu prestižnu nagradu za vodjenje osetljivog severnokorejskog pitanja on je dugo komentarisao tu ideju.