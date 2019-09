Dodik: Sve što čini Republiku Srpsku naiđe na osude dela međunarodne zajednice

Vesti online pre 2 sata | Vestionline, Tanjug

Član Predsedništva BiH i lider SNSD, Milorad Dodik, izjavio je danas da Republika Srpska ne odustaje od formiranja rezervnog sastava policije.

Dodik je to rekao u Centru za obuku u Zalužanima, kod Banjaluke, gde je svečano postrojena jedinica žandarmerije, čime je zvanično predstavljena nova organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koja je formirana radi unapređenja bezbednosti Srpske, njenih građana i imovine. – Odmah da se zna, razmatraćemo i čekati priliku da se formira rezervni sastav. To je najbolji način čuvanja i odbrane teritorije. Sve što čini Republiku Srpsku, to