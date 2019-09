Za Trampa bi bilo strašno da Bregzit ne bude kako to želi britanski premijer

Danas pre 8 sati | Piše: Beta

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je večeras u UN da bi bilo „strašno“ da Velika Britanija ne istupi iz Evropske unije (EU) kako to predvidja britanski premijer Boris Džonson koji nailazi na teškoće da u parlamentu i s Vrhovnim sudom, javila je agencija Frans pres.

„Samo čovek kao on to može da postigne“, rekao je povodom Bregzita Tramp o Džonsonu s kojim se sastao na marginama 74. godišnjeg zasedanja Generalne skupštine UN u Njujorku. Tramp je rekao da veruje da će Džonson to postići. „Bilo bi strašno slediti drugačiji put“ za Bregzit od onog koji planira britanski premijer, rekao je američki predsednik. Vrhovni sud u Londonu danas je ocenio kao nezakonitu odluku britanskog premijera da privremeno prekine rad parlamenta.