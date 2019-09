Britanski poslanici se vratili u klupe posle odluke Vrhovnog suda

N1 Info pre 2 sata | Beta/AP

Poslanici Donjeg doma britanskog parlamenta vratili su se u klupe nakon odluke Vrhovnog suda da prekid rada parlamenta nije bio u skladu s zakonom.

Izvor: Reuters Sednicu je otvorio predsednik Donjeg doma Džon Berkou koji je početkom meseca najavio da do kraja oktobra odlazi sa te funkcije i koji je rekao da je Džonsonova suspenzija parlamenta "uvreda ustava". 24.09.2019. Očekuje se da će poslanici Džonsona pozvati da da ostavku, ali on je rekao da se neće povući. Parlament pokušava da zaustavi Džonsona da Veliku Britaniju izvede iz Evropske unije 31. oktobra ukoliko do tada ne bude postignut sporazum, što je