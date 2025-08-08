Pogođena zgrada u Harkovu, povređene dve osobe; Orban: Potreban hitan samit Rusije i Evrope

RTS pre 1 sat
Pogođena zgrada u Harkovu, povređene dve osobe; Orban: Potreban hitan samit Rusije i Evrope

Rat u Ukrajini – 1.262. dan. Požar je izbio u poslovnoj zgradi u Harkovu zbog napada bespilotne letelice, dve osobe su povređene, prenose ukrajinski zvaničnici. Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da bi Rusija i Evropa trebalo što pre da održe samit radi razgovora o okončanju rata u Ukrajini.

Ukrajina: Ruski napad dronom na zgradu u Harkovu Ruski dron je pogodio civilno preduzeće u Saltivskom okrugu Harkova, izazvavši požar na površini od 500 kvadratnih metara, pri čemu su dva civila su povređena, saopštava Državna služba za vanredne situacije. Šef Harkovske regionalne agencije za vanredne situacije Oleg Sinegubov kaže da je granatiranje izazvalo požar, koji je kasnije ugašen. Navodi se da u napadu povređena dva civila. (Ukrainska pravda) Orban:
