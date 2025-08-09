Prevrnuo se autobus u Keniji, poginula 21 osoba

Najmanje 21 osoba je večeras poginula kad se u Keniji prevrnuo autobus, saopštila je policija.

Autobus je putovao iz grada Kakamega na zapadu ka gradu Kisumu, gde se dogodila nesreća. Ljudi u autobusu vraćali su se sa sahrane. Vozač je izgubio kontrolu nad autobusom dok se velikom brzinom približavao kružnom toku i upao u jarak, rekao je jedan policijski zvaničnik. Među žrtvama je 10 žena, 10 muškaraca i desetogodišnja devojčica. Saobraćajne nesreće su česte u Keniji, gde su putevi često uski i u lošem stanju sa mnogo rupa. Policija često krivi vozače za