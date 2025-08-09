Poginula 21 osoba, među njima i devojčica (10): Školski autobus prešao u suprotnu traku, pa sleteo u jarak: Užas u Keniji (foto)

Najmanje 21 osoba je poginula danas u saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestvovao autobus škole AIC Naki Haj skul u Kisumi, na zapadu Kenije, javlja kenijski portal Star.

Vlasti su navele da vozilo u trenutku nesreće nije prevozilo učenike. Prema rečima regionalnog saobraćajnog inspektora Petera Mainea, autobus je putovao iz Kakamege ka Kisumi kada se nesreća dogodila oko 17.00 časova po lokalnom vremenu. - Izgleda da je vozač izgubio kontrolu nad vozilom dok se približavao kružnom toku Koptik, prešao u suprotnu traku u smeru ka Kakamegi i sleteo u jarak - rekao je Maina. Među poginulima je 10 žena, 10 muškaraca i devojčica stara 10