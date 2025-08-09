Postignut istorijski mirovni sporazum: Azerbejdžan i Jermenija zakopali ratne sekire, posredovao Tramp (foto)

Blic pre 8 sati
Postignut istorijski mirovni sporazum: Azerbejdžan i Jermenija zakopali ratne sekire, posredovao Tramp (foto)

Azerbejdžan i Jermenija potpisali su početni mirovni sporazum postignut uz posredovanje SAD tokom sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom. Bela kuća je saopštila da sporazum ima za cilj jačanje ekonomskih veza između dve zemlje nakon decenija sukoba.

Sporazum uključuje ekskluzivna prava SAD na razvoj strateškog tranzitnog koridora kroz Južni Kavkaz, nazvanog "Trampova ruta za međunarodni mir i prosperitet". Američki zvaničnici su rekli da je sporazum postignut tokom višestrukih poseta regionu i da će pružiti osnovu za rad ka potpunoj normalizaciji odnosa između zemalja. - Konačno smo uspeli da sklopimo mir - rekao je Tramp. Jermenija i Azerbejdžan se obavezuju da će zauvek prekinuti sve borbe, otvoriti
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Azerbejdžan i Jermenija potpisali deklaraciju o miru u Vašingtonu

Azerbejdžan i Jermenija potpisali deklaraciju o miru u Vašingtonu

RTS pre 15 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KavkazBela kućaDonald TrampJermenijaAzerbejdžan

Svet, najnovije vesti »

Sastanak Putina i Trampa 15. avgusta na Aljasci

Sastanak Putina i Trampa 15. avgusta na Aljasci

Sputnik pre 5 minuta
Tramp: U petak sastanak sa Putinom na Aljasci; Zelenski: Prekid vatre moguć uz pritisak na Moskvu

Tramp: U petak sastanak sa Putinom na Aljasci; Zelenski: Prekid vatre moguć uz pritisak na Moskvu

RTS pre 41 minuta
Azerbejdžan i Jermenija potpisali deklaraciju o miru u Vašingtonu

Azerbejdžan i Jermenija potpisali deklaraciju o miru u Vašingtonu

RTS pre 15 minuta
"Biće razmene teritorija": Tramp otkrio o čemu će razgovarati sa Putinom! Evo šta želi predsednik Rusije! "Dobiće primirje…

"Biće razmene teritorija": Tramp otkrio o čemu će razgovarati sa Putinom! Evo šta želi predsednik Rusije! "Dobiće primirje, ali..."

Kurir pre 0 minuta
Leto koje nam je dato

Leto koje nam je dato

Dojče vele pre 25 minuta