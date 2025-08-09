Postignut istorijski mirovni sporazum: Azerbejdžan i Jermenija zakopali ratne sekire, posredovao Tramp (foto)

Azerbejdžan i Jermenija potpisali su početni mirovni sporazum postignut uz posredovanje SAD tokom sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom. Bela kuća je saopštila da sporazum ima za cilj jačanje ekonomskih veza između dve zemlje nakon decenija sukoba.

Sporazum uključuje ekskluzivna prava SAD na razvoj strateškog tranzitnog koridora kroz Južni Kavkaz, nazvanog "Trampova ruta za međunarodni mir i prosperitet". Američki zvaničnici su rekli da je sporazum postignut tokom višestrukih poseta regionu i da će pružiti osnovu za rad ka potpunoj normalizaciji odnosa između zemalja. - Konačno smo uspeli da sklopimo mir - rekao je Tramp. Jermenija i Azerbejdžan se obavezuju da će zauvek prekinuti sve borbe, otvoriti