Rusija pozdravila sporazum Jermenije i Azerbejdžana

Beta pre 1 sat

Rusija je danas kao "pozitivan" pozdravila to što su lideri Jermenije i Azerbejdžana u petak u Vašingtonu pod pokroviteljstvom predsednika SAD Donalda Trampa zaključili sporazum o završetku međusobnih ratova oko teriorije, i ocenila da taj sporazum može da "doprinese miru" na Kavkazu. 

"Nadamo se da će ta inicijativa doprineti unapređenju mirovnog programa", saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova. 

Ministarstvo je takođe naglasilo poterbu da Jerevan i Baku vode "direktan dijalog bez spoljne pomoći".

Sporazum koji su u petak u Vašingtonu postigli azerbejdžanski predsednik Ilham Alijev i jermenski premijer Nikol Pašinjan, okončava višedecenijski teritorijalni spor njihovih država.

Sporazum predviđa stvaranje tranzitne zone koja prelazi u Jermeniju da bi se Azerbejdžan povezao sa svojom enklavom Nahčivanom, što je dugogodišnji zahtev Bakua.

U tom strateški važnom regionu bogatom gasom i naftom Sjedinjene Države će imati prava na razvoj koridora nazvanog "Trampov put za međunarodni mir i prosperitet" (TRIPP).

Tom koridoru se dugo protivi Iran, plašeći se da bi ga odsekao od Kavkaza i doveo strano prisustvo na njegovu granicu.

Premijer Jermenije Nikol Pašinjan pozdravio je danas, kako je naveo, istorijski mir sa Azerbejdžanom, koji je potpisao u Vašingtonu i čime je okončan višedecenijski sukob dve države.

Jermenija i Azerbejdžan su decenijama u sukobu oko granice i statusa enklava unutar svojih teritorija.

Te dve države su dvaput ratovale oko spornog regiona Karabaha koji je Azerbejdžan povratio od jermenskih snaga u munjevitoj ofanzivi u septembru 2023. godine što je izazvalo egzodus više od 100.000 Jermena.

(Beta, 09.08.2025)

Ključne reči

VašingtonRusijaDonald TrampJermenijaAzerbejdžan

