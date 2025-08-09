Srbija pozdravila sporazum Jermenije i Azerbejdžana postignut pod pokroviteljstvom SAD

Srbija je pozdravila zajedničku deklaraciju koju su potpisali Jermenija i Azerbejdžan u Vašingtonu pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Američkih država.

Posebno je pohvalila "značajnu ulogu predsednika SAD Donalda Trampa", saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. "Republika Srbija pozdravlja Zajedničku deklaraciju potpisanu 8. avgusta u Vašingtonu između Jermenije i Azerbejdžana, pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Američkih Država, i pohvaljuje konstruktivan angažman obe strane. Posebno se ističe veoma značajna uloga predsednika SAD Donalda Trampa u postizanju ovog uspeha", piše u saopštenju. Kako se